巫師周一NBA常規賽作客鷹隊，當家球星韋斯卜克（Russell Westbrook）再交出28分、13籃板和21助攻的超誇張數據，職業生涯累積第182場大三元，打破「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）紀錄，正式成為NBA三雙王！他下半場更領巫師追回落後19分的差距，可惜他完場前射的絕殺三分球未能命中，以124:125僅負鷹隊。

效力雷霆時曾經連續三季場均三雙的韋少，今季再度化身「三雙先生」，帶領巫師由東岸底部升回下游位置，試圖為附加賽資格作最後衝刺。今戰他於第4節餘8分30秒時摘下本場第10個籃板，錄得職業生涯第182場大三元，打破「大O」塵封47年的紀錄，正式成為NBA史上累積最多三雙場數的球員。大O於1974年3月24日取得個人第181場三雙，紀錄至今才被韋少打破。

韋少職涯達到新里程碑，除效力的巫師以影片祝賀這位三雙王，NBA亦有多位名宿及球星向韋少致敬，包括現年82歲的大O本人：「我為你感到高興，你的家人必定會為你感到自豪，我亦向你籃球生涯所達到的成就致敬！」韋少表示：「很感恩。花了這麼多努力和時間在籃球上，亦為此犧牲了很多，跟住同奧斯卡、莊遜、傑特等人齊名，是這位在洛杉磯長大的小孩從來沒有想過的事，真的很感恩有這個時刻。」現時在三雙榜以138場大三元排史上第三的湖人名宿莊遜（Magic Johnson），亦祝賀韋少說：「恭喜你超越奧斯卡羅拔臣，成為NBA歷史上的三雙王！」湖人助教傑特（Jason Kidd）也稱韋少為「三雙先生」；生涯有99次三雙的勒邦占士（LeBron James）都表示：「非常出色的成就，總要有人打破。很優秀，兄弟。」就連NBA總裁阿當施華亦有發文向他致敬。

韋少今場數據強勁，但巫師打完首三節後仍大幅落後鷹隊98:79。不過韋少末節領軍發力狂追，個人單節拿下11分10助攻和6籃板，在最後30.1秒領巫師追至124:125。可惜他於最後2.3秒的絕殺三分球未能命中，巫師最後以1分僅敗。

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