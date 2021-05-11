上周英超雙紅會的賽前，有成千上萬的曼聯球迷不滿球會加入歐超聯一事，聚集於場外進行「反格拉沙家族」示威，並且有過百名球迷衝入球場當中，破壞了一些球場設施及取走了角球旗，令到賽事被迫延遲至周四進行。據英國傳媒每日郵報指，紅魔為了防止再有示威導致比賽需要延遲，因此在球場外加強保安措施，並且在入口處加裝鋼板及圍欄。

報道指，本來曼聯並不打算採取如此極端的措施去防止球迷聚集，不過在上周看見一次和平抗議，最終演變成為暴力事件之後，球會希望確保今周兩仗對陣李斯特城及利物浦的主場賽事可以順利進行。目前曼聯在奧脫福場外的東南方，即上次球迷突破防線闖入球場的入口處，加裝了一面3米高的鋼板，另外又安裝了護欄，希望可以防止球迷突破保安防線衝入球場內。

此前有一個匿名的曼聯球迷組織發表一份聲明指，將會召集最少10,000名紅魔球迷，在周四的雙紅會賽前再度於奧脫福場外聚集，希望透過聲音令到班主格拉沙下台。

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