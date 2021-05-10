日職有小小回落，贏一場輸一場，埋單都要輸水。周中日韓澳都有波，又係時候轉吓場玩番澳假，呀唔係，澳職，事關上周中中晒兩個盤，近期戰果都算意料之內，連西部聯下滑都中埋，俾西悉尼流浪者數五蛋，所以唔好用常理去估計澳假！

周中先睇星期三布里斯班獅吼主場對中岸水手先，水手由榜首跌吓跌吓，家陣去到第四位，表面好似好差，其實2至5位都同分，暫時只係榜首墨城跑出，都未算絕望。不過水手已經五場不勝，呢場想翻身都難；啱啱對完墨城既獅吼，成場波都同墨城均勢，澳職嚟講都算黑馬，家陣只落後水手兩分，贏埋甚至有得過頭。水手雖然近期都幾差，但大敗畀獅吼0:4個場，當然關張紅牌事，其他都叫和波拎到分，要贏水手都唔係易，獅吼呢場讓平/半，要下盤再補埋波膽1:1同2:2。

星期三另一場珀斯光輝主場對西部聯。西部聯不如改名西部亂，有前冇後打死把就，呢一套踢法俾其他對手已經適應，近期冇乜貨買。不過光輝對贏波嘅渴望又好似爭少少，雖然上仗贏墨爾本勝利，不過對方又有紅牌又有12碼唔入，咁嘅情況都係贏2:1，唔好睇光輝咁高。但係澳假嘅情況大家千祈唔好用正常嘅概念去諗，當大家都以為西部聯高過光輝嘅時候，首循環西部聯又贏5:4，正正就係要買番光輝；大家以為呢啲對碰開「大」嘅時候，冥冥中就未必多波入，不如試吓「半細」啦。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

資料寶藏：獅吼今季主場9戰只得3勝，主場勝仗只比包尾的紐卡素噴射機多。