塞爾特人周一宣佈，明星後衞J布朗（Jaylen Brown）因為左手手腕韌帶撕裂，需要接受手術治療，將缺席今季餘下所有賽事，令正爭奪季後賽入場券的綠軍大受打擊。

J布朗早前因為在對拓荒者之役，跟隊友塔圖（Jayson Tatum）相撞而扭傷足踝，缺陣三場。外電報道指，其實這位24歲新星今季一直受到傷患影響，而在周末接受進一步檢查後，證實其手腕韌帶撕裂，預計他將於本周內接受手術。

塞爾特人未有透露J布朗的復出時間表，但該隊後衞蘭福特（Romeo Langford）早前就因為類似傷患，休戰了五個半月。塞爾特人目前以35勝33負排在東岸第七位，落後排第六的熱火兩場，隨時要透過附加賽爭奪季後賽資格，如今缺少了今季場均有24.7分，投射命中率達到48.4%的J布朗，勢必削弱他們晉級的機會。

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