葡超榜首隊士砵亭在周二聯賽迎戰尾三的博維斯塔只要勝出，就可以自01/02球季以來首次奪標，球員戰意十足，絕對遇神殺神，加上球隊近季聯賽迎博維斯塔就經常半、全場皆勝，今役可博士砵亭開[主/主]。（明日3:30am開賽）

士砵亭暫時以31戰得79分居首，領先次席的波圖八分，在聯賽餘尚三輪比賽下，亦即是說，只要士砵亭在今役勝出，就可以一搔19年之癢，奪得聯賽冠軍。士砵亭今役幾近「夫添」，只有右閘柏度樸路因傷上陣成疑，其餘主力如前鋒紐奴山度士及中場柏祖干卡維斯等，全部可以候命，實力甚強，勝望壓一。由於士砵亭近5季聯賽迎戰博維斯塔全部半場與全場都勝出（見附表1），今役當然要捧[主/主]。

博維斯塔目前以31戰得30分排尾3，只少尾4的里奧艾維1分，今役亦要搶分護級，但球隊整體實力與士砵亭有距離，就算今役有中場紐奴米歇爾山度士刑滿復出，前鋒艾貝夫艾利斯近2場入3球，相信都難阻士砵亭開捧盃派對。

至於第三位的賓菲加作客包尾的國民隊，則可吼賓菲加勝2:0波膽。國民隊目前以25分包尾，但只落後尾4的里奧艾維6分，故護級未絕望，而球隊今季鬥葡超Big 3亦甚少大敗，5場中有3場輸0:2（見附表2）。賓菲加目前以67分排第3，落後次席的波圖4分，仍有望趕過波圖獲下屆歐聯直接參賽席位，故今役就算作客，都會全力爭取主動。由於賓菲加今季有10次以2:0勝出，今役亦可以再追這個波膽。（明日1:00am開賽）

文：數人

熱選 星期二（待定）士砵亭[主/主]

冷推 星期二（待定）賓菲加勝2:0

附表1：士砵亭近季聯賽迎博維斯塔全部「半全場」皆贏

日期 戰果（半場） 半全場

23/02/2020 勝博維斯塔2:0（2:0） 贏贏

28/10/2018 勝博維斯塔3:0（1:0） 贏贏

22/04/2018 勝博維斯塔1:0（1:0） 贏贏

08/04/2017 勝博維斯塔4:0（2:0） 贏贏

22/02/2016 勝博維斯塔2:0（2:0） 贏贏

附表2：國民隊今季聯賽鬥Big 3戰績

日期 戰果（半場） 讓球主客和（贏/輸） 讓球（贏/輸）

01/05/2021 客負〈1〉士砵亭0:2（0:0） +1（輸） /

18/04/2021 主負〈2〉波圖0:1（0:1） +2（贏） +1.5/+2（贏）

25/01/2021 客和〈3〉賓菲加1:1（0:1） +2（贏） /

08/01/2021 主負〈1〉士砵亭0:2（0:1） +1（輸） +1/+1.5（輸）

20/12/2020 客負〈2〉波圖0:2（0:2） +2（和） /

〈〉內為聯賽排名，排名截至周日

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韓職：浦項鬥仁川寧信角球「細」

老牌韓職球隊浦項制鐵今季演出未算令人滿意，在周二聯賽作客下游分子仁川聯，亦沒必勝把握。由於浦項近仗聯賽角球偏少，而仁川聯亦不是主攻型球隊，今役宜取中位數為8.5球的角球開「細」。（球賽編號：星期二1；今日6:30pm開賽）

浦項制鐵在季初8仗只得2勝，幸好之後狀態回升，連勝三仗，不過最近球隊又似乎表現回落，近三場全部和波。由於球隊表現飄忽，就算今役料有後衞申光勳及射手宋敏圭復任正選，而且對手仁川聯只排尾三，但浦項的單W始終不值博。不過，值得留意的是浦項今季角球偏少，近8場聯賽更有6場的角球總數是在8球或以下（見附表），因此，不妨取是役角球開「細」。

至於尾二的FC光州作客包尾的FC水原這場榜尾大戰，則不妨敲光州勝出。光州與水原同得13分，但前者少踢一場，並以較佳得失球差排尾二。雖然，兩隊無論近況抑或實力都不相伯仲，不過，翻查往績，光州近四次與水原交手全勝，而且更全部淨勝超過一球，因此，今役一於信往績，取光州客W。（球賽編號：星期二2；今日6:30pm開賽）

混合過關

星期二1 仁川聯角球細[9.5]（X）x

星期二2 FC光州勝（X） 2x1

浦項制鐵近仗聯賽角球偏少

日期 戰果（半場） 角球

08/05/2021 主和FC江原1:1（1:1） 6球

01/05/2021 客和水原藍翼1:1（1:0） 6球

24/04/2021 主和濟州聯0:0（0:0） 9球

20/04/2021 主勝FC水原1:0（0:0） 7球

17/04/2021 客勝FC光州1:0（0:0） 12球

10/04/2021 客勝FC首爾2:1（1:1） 7球

06/04/2021 主負全北汽車1:3（0:1） 6球

02/04/2021 主和FC大邱0:0（0:0） 8球

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