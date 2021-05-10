歐洲五大聯賽中，意、西、法的衞冕球隊今季同樣陷入困境，皇家馬德里與巴黎聖日耳門分別在周日西甲及法甲齊失分，爭冠形勢處於被動。祖雲達斯情況更差，意甲10連霸美夢早在一周前已破滅，周日聯賽迎戰AC米蘭再慘敗0:3，隨時前四都未能保住。球王基斯坦奴朗拿度（C朗）難道要在下季降格轉戰歐霸盃？

文：何西

今季意甲冠軍誰屬在早一輪賽事已塵埃落定，國際米蘭結束祖記連贏九季的強勢，後者餘下目標是要保住前四席位下季續戰歐聯，要與阿特蘭大、AC米蘭、拿玻里甚至拉素爭逐餘下三張入場券，各隊積分非常接近。祖記在周日迎戰AC米蘭，賽前2隊同得69分，勝負非常關鍵。

首循環贏3:1的祖記今戰雖然控球稍佔優勢，但攻勢未見太具威脅，戰至上半場補時更先失守，巴謙戴亞斯在禁區內藉施捷斯尼出迎失誤破網助米蘭領先1:0。58分鐘，基亞連尼於禁區內犯手球，米蘭獲得12碼，基斯爾操刀被施捷斯尼撲出。米蘭在66分鐘有伊巴謙莫域因傷退下火線（見另文），由列比錫入替，這位後備上陣的克羅地亞前鋒，於78分鐘射入世界波將比數改寫為2:0。四分鐘後，查漢奴古罰球傳入禁區，車路士借將後衞湯姆利頂入在意甲的第一球，為米蘭奠定3:0勝局。

祖記對賽輸蝕賽程難踢

祖雲達斯不敵米蘭，加上阿特蘭大與拿玻里在今輪聯賽同樣全取三分，令祖記跌至第五位，加上今戰慘敗，祖記今季的對賽不及其他競爭對手，一旦同分便要計算對賽成績定排名高低，祖記在這方面完全吃虧。祖記餘下賽程絕不容易應付，周三作客今季黑馬薩斯索羅，到周六回到主場迎國際，國際雖已奪冠無欲無求，但新王者面對昔日霸主未必會留手。

派路劣評如潮仍拒辭職

祖雲達斯今季由新手派路執教，表現劣評如潮，聯賽經過35輪得69分，是10/11球季以來最低一季。今仗更恥辱性不敵米蘭，全場16次射門僅1中，力爭攻入效力祖記第100球的C朗乏善足陳，踢足全場僅作出兩次不中目標射門。一旦祖雲達斯在今季未能保住前四來季要告別歐聯，若C朗離隊不成隨時要轉戰歐霸盃，將會是他自02/03球季以來，首次無緣參加歐聯正賽。

派路賽後仍堅持不退：「辭職？不，我不會退讓。雖然有一定困難，但我是帶着無比熱情接下這職務。」據意媒《天空體育》報道，祖雲達斯球會高層馬上在周一召開緊急開會，商討是否馬上辭退派路；不過經考量後，在球季餘下比賽不多兼且賽程緊密，加上缺乏適合的接任人選，決定仍留用後者，領軍至季尾。

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