英國傳媒報道，今季戰績慘不忍睹的阿仙奴，正計劃在今夏進行大換血，當中右閘比利連、中場格列沙加，以及今季被外借予哈化柏林的古安杜斯，均有機會被送走。

《每日郵報》指出，來季恐無緣參加歐洲賽的阿仙奴，希望賣走尚餘兩年合約的比利連，套現3,500萬鎊（約3.8億港元）增兵。比利連已效力阿仙奴10年，但其正選位置備受哥林張伯斯威脅，據報AC米蘭與巴黎聖日耳門，均有興趣接收這位26歲西班牙右閘。

除了比利連之外，古安杜斯今夏亦有可能「出廠」。這位法國中場今季被外借到德甲球會哈化柏林，但日前因為右腳蹠骨骨裂而被提早送回倫敦。不過，由於領隊阿迪達一直不滿古安杜斯的態度，所以很可能會把他賣走。

為了補充實力，據報阿仙奴已決定向慕遜加柏洽購薩卡利亞。消息指，兵工廠已看中這位瑞士中場兩年之久，並希望趁他只餘下12個月合約，以較低價錢「入手」，而格列沙加亦可能會被用作籌碼，促成這宗交易。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波