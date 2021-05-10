西甲衞冕隊皇家馬德里爭標遭遇挫折，周日主場迎戰西維爾在球證爭議判決下，原本皇馬獲得12碼，卻因VAR介入反被判輸12碼變落後，最終皇馬只能以2:2逼和西維爾，賽後教練施丹罕有大怒並向球證理論。

早一日榜首馬德里體育會只能悶和巴塞隆拿各失兩分，皇馬周日只要擊敗西維爾便可與馬體會同分，並可憑較佳對賽成績力壓對手升上榜首。78分鐘卻出現爭議一幕，當時2隊打成1:1，西維爾角球被解圍後，皇馬賓施馬單刀殺入禁區，被西維爾門將耶辛尼保奴撲跌。

球證原本直指12碼點，VAR卻指皇馬守將艾達米列達奧，早於皇馬禁區解圍時手部碰到皮球，故球證將12碼轉判給西維爾並由拿傑迪錫射入，皇馬由原本有機會領先2:1變落後1:2，最終補時四分鐘才由卻奧斯的遠射省中夏薩特彈入，結果賽和2:2完場。

賽後皇馬教練施丹罕見地找球證理論：「如果米列達奧有犯手球，西維爾球員同時也有犯手球，球證的解釋未能夠說服我。我從未試過賽後與球證交談，但今天我實在非常生氣。」

西甲經過第35輪後，由於榜首四強互撼齊齊和波收場，目前馬體會仍以兩分力壓皇馬及巴塞排在榜首，而馬體會餘下三輪賽程較易應付，排第4位的西維爾落後馬體會6分，後上奪冠機會已甚微。

文：尊嘉