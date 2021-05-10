今季歐聯決賽將在5月29日於土耳其伊斯坦堡舉行，由曼城及車路士兩支英超勁旅上演終極一戰。但英政府上周五因土耳其疫情嚴重，把該國列入「紅色名單」。有指英格蘭足總及歐洲足協（UEFA）正商討決賽改於英格蘭本土進行的可能性，周日據報UEFA將於周三決定歐聯決賽會否移師溫布萊球場進行。

據英國BBC報道，UEFA將於周一與英國政府官員及英格蘭足總會面，討論歐聯決賽舉行地點的可能性，並會於周三作出決定。UEFA打算決賽讓25,000名球迷入場觀賽，但由於土耳其上周四單日仍有超過20,000宗新增確診個案，比英國單日感染個案多出10倍以上，故英政府宣佈將該國列入紅色名單，並不鼓勵國民前往當地。任何人士由紅色名單內的國家入境英格蘭，都需要在政府許可的酒店隔離10日。

此外，溫布萊球場在5月29日當天亦要進行英冠升班附加賽，但UEFA要求把歐聯決賽移師到溫布萊進行的話，據報英格蘭聯賽賽會將考慮作出讓步，UEFA高層則會作出最終決定。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波