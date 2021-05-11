天水圍飛馬周二晚在港超聯次循環煞科戰憑羅曉聰及山度士各建一功，以2:0擊敗標準流浪，以連勝姿態迎接爭標組。

上場反勝愉園的飛馬在旺角場586名球迷面與流浪作季內第四度交鋒，前者有44歲的法比奧正選，而流浪前鋒亞加斯圖與守門員奧利斯缺陣，中堅基藍馬與中場盧均宜退居後備。開賽初段，流浪表現較佳，12分鐘劉智樂右路禁區窄位施射被飛馬守門員梁興傑擋出。

飛馬之後取回主動，18分鐘有中場黎格爾射中柱，而羅曉聰在29分鐘在禁區主射罰球入網，季內開齋兼助球隊領先1:0。飛馬之後連番失機，先是山度士單刀射太正，黎格爾頭槌中柱，完半場前孫銘謙單刀推至禁區跣腳浪費擴大領先優勢會；飛馬半場領先1:0。

易邊後，兩隊互有攻守，65分鐘，飛馬前鋒山度士接應陳曉峰傳中頂中楣。連番失機的飛馬中鋒山度士在75分鐘於禁區內輕易射成2:0，最終飛馬以此比數勝出，季內四挫流浪。飛馬全取三分後，以14戰25分，以第三名完成次循環，而流浪14戰11分排第七位。

羅曉聰自2011年起出戰頂級聯賽，至今仗才取得首個聯賽入球，他賽後感激飛馬及對手流浪，「流浪是我母會，而飛馬亦給予我很多機會，兩間球會對我而言也重要。這球有幸運成份，但也有在罰球上努力過，幸好把握得到。」

飛馬門將梁興傑習慣在隊友入球後，只與兩位中堅慶祝，但羅曉聰入球後，梁興傑少有地衝上前場，羅曉聰說：「賽前09（梁興傑）已跟我說感覺到我會入球。我踢了這麼多年職業，他也跟我同隊，沒有斷過，我相信我入球他也特別興奮。」

飛馬主教練郭嘉諾就指：「上仗黎格爾取得五年來首個入球，阿聰今晚取得近10年來第一球。我希望一班本地球員入球陸續有來。」他又指，以第三名完成首階段賽事感到高興，但認為球員心態要改善，「很多球員已把目光放在第三循環，今仗有點輕敵，半場時我發了大脾氣，上半場不應只領先一球。」他亦表示今季未贏過傑志和東方，希望在第三循環可嘗試擊敗這兩隊。

新星孫銘謙狀態低迷，郭嘉諾在比賽期間把他趕離球場，「我覺得他不值得教練團任何鼓勵，他不是一個年青球員，他有大港腳經驗。我不是對年青球員每次都以『軟』的態度去對待，我不認為他的表現值得入選香港隊。他今日的表現不值得留在球場，他要承受到一定壓力。流浪打氣團在他失機後揶揄他是香港隊，我希望他聽到。」

流浪中場陳肇鈞就表示，今仗前線缺亞加斯圖等球員，進攻有點吃力。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波