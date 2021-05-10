上星期重心推介佐加頓斯上盤，竟然輸0:2畀迪加科斯，錄得今季首敗，不過咁，足智彩又竟然唔開盤，跟唔到嘅朋友又可以慳番，阿Q啲講都叫做有運。

北歐聯賽陸續開鑼，睇足智彩開盤，挪超比瑞超穩定，周中兩國都開快車，今次就揀挪超。賭挪超，大家上季有跟波杜基林特，應該贏到開巷，號稱「挪超拜仁」嘅佢哋擅長極高位壓迫，呢招又真係幾屈，足足拋離第2位嘅莫迪19分拎聯賽冠軍（圖），全季轟入103球，平均每場入3.4球，真係單邊都夠開「大」。不過人怕出名豬怕肥，新一季面對主力流失，上季轟入19球兼做埋挪超足球先生嘅辛卡拿祖，就去咗屈福特。正前鋒卡斯柏真卡就走左搵日圓，加盟浦和紅鑽。兩條友上季加埋入咗46球，佔全隊45%，有幾重要唔使多講。

雖然新一季波杜揭幕戰冇咩影響，主場都照大炒特林素3:0，不過咁，一嚟主場，二嚟特林素防守真係幾差，星期三波杜基林特就作客基斯迪辛德，就未必咁予取予攜。基斯迪辛德首戰就作客輸兩粒畀莫迪，連埋季前賽，基軍都四場冇入過波。不過相信球隊都有自知之明，今次主場對波杜，一定玩泊大巴，不求入波，但求死守，盡量減少失波，今次敲入球「細」。

要數最有資格挑戰波杜霸業，就一定係莫迪，揭幕戰就輕取對手，保持攻守平衡作風，星期四就作客，對手只不過係特林素，亞洲盤初盤讓半/一，莫迪上盤冇問題。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

資料寶藏：基斯迪辛德上季15場主場只失26球，平均每場只失1.7球。