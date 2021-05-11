意大利足總主席格拉維拿警告，假如祖雲達斯拒絕退出歐洲超級聯賽，就會面臨被踢出意甲的處分。

「假如祖雲達斯不尊重規則，他們就會被踢走。若該隊在下季意甲註冊前，還未退出歐超聯，就會被取消資格。」格拉維拿接受傳媒訪問時說。

祖雲達斯上月與皇家馬德里、巴塞隆拿、曼聯、曼城、車路士及利物浦等12支歐洲頂級勁敵，宣佈另起爐灶成立歐超聯，結果惹來極大迴響，各隊球迷群起反對之餘，歐洲足協（UEFA）亦表明會懲罰涉事的球隊。在巨大壓力之下，英超「Big 6」、AC米蘭、國際米蘭及馬德里體育會已火速退出，但祖記皇馬與巴塞則堅持舉辦。

「對於這三間球會與UEFA的拉鋸糾纏，我們已經厭倦了。」格拉維拿續道。「我希望能為祖雲達斯及UEFA居中調停，盡快解決紛爭。賽例已經訂明，若不接受足總與UEFA設下的原則，就不能參戰我們的賽事。這（堅持參戰歐超聯）對國際球壇、意大利足球與祖雲達斯來說，都不是一件好事。我們已經說過，足總會是尊重規則的。」

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