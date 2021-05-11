特首林鄭月娥周二出席行政會議前會見傳媒，宣佈政府已成功購入東京奧運轉播權，並交由五間本地電視台，包括無綫電視、ViuTV、奇妙電視、有線電視及Now TV免費播放。她表示，電視台必須按規定播放香港運動員的比賽，亦要製作每日精華片段，交予香港電台播放。

林鄭表示由於涉及商業秘密，拒絕透露費用，只形容有關費用合理，亦比過往電視台投得奧運轉播權的費用低。她又指，合約已列明若奧運最終無法舉行，政府可獲全數發還費用。林鄭說，有關費用會由政府的藝術及體育發展基金「體育部分」撥出，又說「體育部分」現時存有26.2億元，今次斥資不會影響有關基金支持其他發展項目。

回顧過去12年倫敦奧運及16年里約奧運的轉播權分別由有線及無綫投得，後者轉播費高達2,000萬美元（約1.6億港元），據報兩年前東京奧運電視轉播權代理公司代表來港與香港電視媒體洽談入標事宜，當時作價3,500萬美元（約2.74億港元），轉播費高昂，多間電視台為之卻步，加上後來疫情爆發，東奧延期，轉播事宜不了了之。

隨東奧臨近，各界均有聲音建議政府牽頭購入轉播權，但港協暨奧委會會長霍震霆四月中出席活動時，透露港府以商業決定為由，暫不考慮代本地電視台洽購播映權。翻查紀錄，18年商務及經濟發展局局長邱騰華書面答覆立法會議員提問，表示主辦機構以商業市場機制出售轉播權予合資格的傳媒機構或其有關聯的公司。相關的主辦單位要求獲得轉播權的機構須在當地免費電視台轉播一定時數的賽事或其中的重要賽事。因此，機制確保市民可免費收看一部分世界盃和奧林匹克運動會賽事。「各地政府一般不會介入，香港亦不例外。」

港協暨奧委會副會長霍啟剛去年起多次公開呼籲政府購入轉播權，他今早於社交網站透露港協去年成立「東京2020奧運播映權專責小組」遊說政府出手，他冀當局透過如學校推廣、康文署場地播放比賽等措施推動社區參與，營造奧運氣氛。

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