曼城及車路士兩支英超勁旅，將於5月29日爭奪今季歐聯錦標，英國傳媒報道，由於土耳其疫情嚴重，歐洲足協（UEFA）已決定不會按原定計劃，於伊斯坦堡上演決賽，而英格蘭與葡萄牙均有機會頂上。

由於土耳其疫情嚴重，英國政府上周五已把該國列入「紅色名單」，令球迷難以前往觀戰。UEFA、英格蘭足總與英國政府官員經過周一的會議後，決定不會在伊斯坦堡舉行今屆決賽。《每日郵報》指，溫布萊球場將有機會接辦賽事，但首先要得到英國政府配合，豁免UEFA大約1,000職員及2,000名貴賓，進行為期10日的入境防疫隔離。除此之外，溫布萊球場在5月29日當天，原定要進行英冠升班附加賽，但消息指，若UEFA決定將歐聯決賽改到英國上演，英格蘭聯賽會亦會考慮讓路。消息又指，葡萄牙的里斯本與波爾圖亦在UEFA考慮之列，各方周二會進行新一輪會議。

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