【香港足球明星選舉】

【本報訊】停辦一季的足球明星選舉今季復辦！足總周一公佈，上季受疫情影響而停辦的「香港足球明星選舉」今季復辦，周三起接受球迷投票，下月19日公佈18個獎項的得獎名單。

上季港超聯深受疫情影響，多支球隊退賽，足總決定停辦表揚當季教練及球員表現的足球明星選舉。雖然今季仍然受疫情影響，銀牌及足總盃兩項盃賽停辦，但足總經研究後決定復辦「香港足球明星選舉」。

足總昨公佈今季選舉維持頒發18個獎項，即香港足球先生（1名）、最佳教練（1名）、香港足球明星（11名）、最佳青年球員（2名）、最受球迷歡迎球星（1名）及球員之星（1名），當中球員之星獎項由八隊球員投票選出。

8支港超聯球會各自提名不多於11名球員，各隊提名名單周三公佈，並經評審委員會（35%）、體育記者協會（10%）、足總登記傳媒（20%）、球迷投票（27%）及每月最有價值球員（8%）選出，當中最高票為足球先生，獲最多球迷票的球員獲選為最受球迷歡迎球星，不同位置最高票11名球員入選足球明星。

球迷周三起可登入www.hkfa.com/vote進行投票，截止投票日期為本月21日，亦可於本月15至19日期間舉行的港超聯賽事現場投票。今季不會舉行實體頒獎典禮，結果將於下月19日在足總社交平台專頁公佈。