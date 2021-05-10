【本報訊】天水圍飛馬今晚八時在旺角大球場上演的港超聯誓破標準流浪，希望以勝仗結束次循環。

港超聯今晚進行次循環最後一戰，而第三循環的爭標組及護級組將於周六及下周日進行首輪賽事。飛馬上仗反勝愉園後，目前13戰22分，已肯定以第三名出戰爭標組，但這支地區隊仍希望在爭標組爭取更佳名次，球隊亦表明這場次循環煞科戰會全力爭勝，以延續強勢出戰第三循環。

今季重組的飛馬季內受超援班拿度於復賽前離隊，與曾拖欠保險費等問題所影響，但主教練郭嘉諾指球隊季內持續有好表現與華將有進步表現有關，他說：「中場羅曉聰上仗是近季首次踢足90分鐘，表現令我信服，加上黎格爾及羅振庭等華人球員有驚喜及進步表現，希望他們可以爭氣！」飛馬季內在菁英盃及聯賽三度與流浪交手錄得全勝。

至於流浪上月底擊敗理文取得季內第二場勝仗，可是緊接不敵晉峰，出戰爭標組夢碎，現時只能留在護級組角逐，上仗1:3負傑志，連敗後13戰11分排在第7位。這支老牌球隊早前重整陣容，前港腳盧均宜移上踢中場，與陳肇鈞及林嘉緯等合作，大大提升球隊中場組織及控制力，只是該隊防守始終不穩，加上季內表現穩定的守門員奧利斯未知會否正選，且看流浪教練團檢討近期表現後，會否有改善。