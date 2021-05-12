平治車手咸姆頓日前接受傳媒訪問時透露，期望能夠在今年8月之前與車隊續約，避免再次出現今年初的混亂情況。

上季結束後，咸姆頓與平治遲遲未有續約，外界更一度傳出「黑帝」有可能轉投法拉利，最終雙方在今年初才正式續約一年。

咸姆頓日前接受訪問時就提及對續約的期望：「我當然不希望再次出現像今年初的狀況，我整個冬假都被這件事（續約）破壞了。雖然續約談判的過程相當複雜，現時討論續約問題亦有點早，不過如果能夠提早展開準備工作的話當然是一件好事。」

平治車隊CEO禾夫在月初的葡萄牙站亦暗示，希望與咸姆頓續約，相信雙方成事機會甚高：「我們汲取了去年的教訓，知道續約工作必須在聖誕節之前完成。我們和咸姆頓的關係相當良好，今年我們將會跟他盡早展開續約談判。」

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