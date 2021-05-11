曼聯禮拜一宣佈同34歲嘅烏拉圭射手卡雲尼延長一年合約，新約到2022年6月結束。紅魔名宿加利尼維利就對曼聯留得住卡雲尼感到好高興，仲大讚對方係位非常出色嘅球員，不過佢亦都認為曼聯續咗呢位烏拉圭射手，等於放棄今夏簽入多蒙特新星艾寧夏蘭特或熱刺射手哈利卡尼，建議專注追逐查頓辛祖仲好。

卡雲尼上年夏天由法甲巴黎聖日耳門免費加盟曼聯，今季喺各項賽事上陣35場射入15球，喺曼聯排英超第二同殺入歐霸決賽之路上，都發揮咗好重要嘅作用。有傳呢位烏拉圭球星今夏完約就會返南美發展，考慮加盟阿甲小保加。現時曼聯留得住佢，加利佬都覺得好高興，仲話自己當初都曾經質疑紅魔嘅決定：「曼聯簽卡雲尼嗰陣，我係其中一個有份質疑嘅人，因為早幾年曼聯喺轉會閂窗前簽入嘅球員，通常都唔喺球會發展嘅計劃入面。」

「嗰時話想簽辛祖，最後竟然簽咗個想去美職嘅人，但結果佢非常出色，每一方面都係。」早前有傳曼聯想喺今夏簽到夏蘭特或者卡尼，但加利佬就覺得曼聯既然續咗卡雲尼，就唔再需要追逐夏蘭特或卡尼，再簽射手反而會阻到格連活特嘅成長，反而瞄準翼鋒辛祖會仲好：「睇返蘇斯克查嚟咗曼聯之後球會嘅政策，我唔覺得佢哋會再簽入另一位前鋒，呢個係我嘅推測。佢哋上年簽唔到辛祖，但如果之後半價爭到呢位多蒙特新星，陣容會再強好多。」

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