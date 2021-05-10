傑志周一在港超聯靠「黑山伊巴」丹恩奴域半場梅開二度，加上杜馬思及加維蘭各建一功，以4:1擊敗冠忠南區，7連勝後以3分領先次席的東方龍獅，出戰周六展開的爭標組。

已篤定以首名完成兩循環賽事的傑志，昨晚在旺角大球場的1,221名球迷面前迎戰南區，陣容上有上仗對標準流浪時受傷的正選守門員王振鵬缺陣，主教練朱志光起用已居港滿七年、曾效力東方等球會的前巴西小國腳保羅把守最後一關。

另外，杜馬思取代南韓中堅朴俊炯與隊長艾里奧握守中路，其餘人選與上仗擊敗標準流浪時一樣。至於南區有以短約加盟的前傑志及理文中場林柱機正選，陳港斌停賽期滿復出，前線續由上仗對晉峰連中三元的夏志明拍史提芬彭利拿攻堅，主教練兼球員列文連續兩場退居後備。

何振廷兩度交助攻

開賽八分鐘，傑志便藉角球機會，由何振廷交杜馬思頂入，傑志再次在早段領先。三分鐘後，傑志再有機會，安永佳左路禁區施射被南區守門員謝德謙擋出，丹恩奴域補射被謝德謙接實來球。

戰至19分鐘，傑志左後衞丹尼傳中，丹恩奴域跳頂遠柱中柱入網，傑志領先2:0。向來以鬥志見稱的南區未有因落後兩球而放棄，26分鐘由夏志明禁區傳交史提芬彭利拿射入其季內第10球。南區追回一球後士氣如虹，一度採取主動，逼使傑志退守後場，可惜史提芬彭利拿在29分鐘禁區頂施射未能命中目標，而傑志在36分鐘由何振廷傳交丹恩奴域射入其季內第15球，助球隊領先3:1完半場。

七連勝完成次循環

易邊後，傑志主導戰局，惟受炎熱天氣影響，進攻速率稍不及上半場，而南區則繼續力拼。66分鐘，丹恩奴域禁區左路施射被謝德謙拍出，加維蘭補中射成4:1。傑志之後換入陳晉一、艾力士、黃洋及鄭展龍等，南區在補時階段有後備上陣的林樂勤施射中楣，最終傑志以4:1大炒南區，取得七連勝，並以14戰34分的不敗戰績出戰爭標組，而南區14戰12分完成次循環賽事。

朱志光賽後表示最高興是球隊經過兩循環賽事保持不敗兼失球保持單位數，希望球隊在爭標組保持這份鬥志及爭勝心。

本報訊