效力今季英超包尾球隊錫菲聯的蘇格蘭國腳奧利華麥貝尼，被拍攝到在街上毆打一名男子，結果這名24歲前鋒因襲擊事件而被約克郡警方拘捕。

根據英媒報稱，事發於當時地間周六晚上約8時半，當時21歲的受害者艾利諾在街上，看見麥貝尼正與一名女子吵架，艾利諾先是叫對方冷靜，然後卻嘲笑對方踢降班隊，結果麥貝尼突然衝前拳打對手，令艾利諾面部受傷但不需要送院。事後艾利諾報警，警方於昨晚正式拘捕了麥貝尼，球會錫菲聯方面亦得知並正調查事件。

現年24歲的麥貝尼在19年夏天，以2,000萬鎊的轉會費從史雲斯加盟錫菲聯，獲得征戰英超的機會，首季為錫菲聯在英超上陣多達36場攻入6球，惜今季踢了23場只攻入1球，球隊亦要宣佈降班。而麥貝尼自上月球隊以0:3不敵阿仙奴受傷後，一直未能替錫菲聯披甲，今夏代表蘇格蘭出戰歐國盃亦屬疑問。

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