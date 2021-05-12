歐洲足協（UEFA）周三宣佈，正式向皇家馬德里、巴塞隆拿和祖雲達斯3家仍未宣佈退出歐超聯的球會展開調查和紀律處分程序，不過UEFA方面未有透露具體罰則。

UEFA在上星期曾經表示，將會向皇馬、巴塞和祖雲達斯3家仍然支持歐超聯的球會採取「適當行動」。到周三，UEFA宣佈已經任命紀律調查員，就有關球會加入歐超聯一事是否違反UEFA規定進行調查，不過UEFA方面未有進一步透露具體的調查內容和罰則。

早前已經宣佈退出歐超聯的9家球會早前已經接受UEFA的經濟處分，包括捐出1,500萬歐元支援發展歐洲兒童和基層足球，以及扣減5%的歐戰收入，為期一季。另外，假如9家球會未來再次參加「未經授權」的賽事的話，UEFA將會向涉事球會罰款1億歐元。

據傳媒報道指，UEFA曾經考慮禁止皇馬、巴塞和祖雲達斯參加歐洲賽事2年，不過西班牙馬德里法院並早前就頒令禁止UEFA和國際足協以任何制裁方式阻止歐超聯的成立，未知UEFA的行動會否與馬德里法院的命令出現牴觸。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波