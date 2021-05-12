周二NBA常規賽衞冕湖人主場迎戰紐約人，戰情極為緊湊，法定時間內湖人靠馬菲斯（Wesley Matthews）的補籃追成91:91逼至加時。加時階段小將賀頓特加（Talen Horton-Tucker）射入絕殺三分，助「紫金軍團」以101:99力克對手取得兩連勝，爭入前六仍未絕望。

現時勝場仍落後拓荒者位列西岸第7的湖人，為避免跌入附加賽必須在餘下的常規賽力爭全勝，並要寄望對方輸起碼2場才可望重返前6。周日率先擊敗太陽，湖人今仗續在勒邦占士（LeBron James）缺陣下出擊，迎戰今季防守極為出色的紐約人，湖人在第四節一度被拉開10分差距，不過仍成功追近，尚餘3.1秒的最後一擊樸比（Kentavious Caldwell-Pope）雖然射失三分，但籃下的馬菲斯成力補籃追平，兩隊需以加時分勝負。

加時初段湖人一度拉開5分距離，不過隨後因小將賀頓特加連續兩次犯錯下被紐約人連取6分反先。然而最後一擊落在這位20歲的得分後衞手上，三分球清脆命中成功絕殺。連贏兩場之後湖人仍然落後拓荒者及小馬，不過餘下三場對手相當易打，加上占士有望復出之下，後上殺入前六仍未絕望。

至於湖人潛在的附加賽對手勇士，繼周一擊敗西岸一哥爵士後，周二大戰二哥太陽，主將史堤芬居里（Stephen Curry）外投手感冰冷，三分球11射僅1中。不過維金斯（Andrew Wiggins）攻入全場最高的38分，其中有13分是於第四節攻入，助勇士以122:116反勝太陽，收穫四連勝。

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