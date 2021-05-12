「神奇小子」曹星如（Rex）今午（周三）出席活動宣傳行山挑戰，奧運拳擊外圍賽受疫情影響取消，近年轉戰業餘拳擊的Rex征奧夢碎坦言可惜，他指久別擂台，冀能代表香港出戰年底全運會及明年杭州亞運會。

33歲的曹星如近年棄戰職業轉戰業餘賽，劍指入圍東京奧運，惜去年他於約旦舉行的亞大區外圍賽出局，而且國際奧委會取消原定六月於巴黎舉行的終極外圍賽，改以世界排名分配名額，過去未有參戰業餘國際賽的Rex變相失去入奧機會，他今日出席活動指甚為可惜，「真係有少少可惜，本來仲有一次機會，但係取消咗，如果試咗唔得嘅，起碼都知自己準備未夠好。」被問及會否繼續練拳，待2024年巴黎奧運捲土重來，他表示需視乎體力及狀態，「我真係好想睇吓去唔去到奧運，如果下屆體力仲許可嘅，會再試都唔定。」他指自去年三月外圍賽後，足有一年多未上擂台，曾經擔心水平退步，惟有保持訓練，期望獲選參加年底全運會及明年亞運會。

練拳以外，Rex將參加行山賽挑戰，他須自選行山路徑並記錄攀爬高度，目標30日內累計達等高珠穆朗瑪峯的8,848米，Rex表示行山不同拳擊，會用上另一組肌肉，對其幫助甚大，如同「另一種訓練方法。」

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