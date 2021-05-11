上星期足總公佈將會委任譚秋朗（圖）成為新任足總行政總裁，成為首位香港人擔任此領導層職位，不過消息一出，很多球圈人士和球迷都感到愕然。雖然譚先生於科技大學工商管理碩士畢業，曾經是一名劍擊運動員，也算是香港體壇的一分子，亦為國際企業擔任大中華區總經理一職，管理經驗十分豐富，我個人絕對不懷疑他的管治能力，但他過往從事的工作與體育並無任何關係，相信對香港足球也是一知半解，或者是不認識的。

如此重要職位由一個外行人管理難免令人缺乏信心，不過我認為大家亦不需要過份擔憂，最重要清楚明白足總行政總裁一職的工作範疇是甚麼。

過往足總在行政管理上存在很大問題，從較早前在立法會政府帳目委員會中，足總職員被議員不停質問和炮轟存在失職行為，亦被揭發足總多年管治混亂，轄下審計委員會竟然長達四年半沒有開會，真是職業足球業餘管理的完美演繹，所以有見及此，足總這次聘請行政總裁一職時，管治能力是首要考慮元素，明顯有決心地針對性解決存在已久的問題。

不過譚生始終是不是球圈人士，可能需要很多圈內人士提供不同的意見，以作參考和了解，但希望不要聽從太多所謂的「幕後軍師」出謀獻策，如有需要想聽取一些較貼地的資訊，我本人亦樂意提供意見，總之希望這次改革行為會為香港球壇帶來正面影響，我們球圈人士也應給些耐性多方面觀察，通力合作一起推動香港足球發展。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報