自杜曹上任車路士領隊後，車路士的成績大幅改善，除了極大機會保住前四席位來季殺入歐聯外，更成功打入英足盃及歐聯決賽，有望成為雙冠王。鬥阿仙奴一役前這位新任「車長」就自爆，執教車路士如此順利的原因，原來是因為他毋須理會轉會事宜。

杜曹在記者會中表示，自己接手的時候已經接近一月轉會窗完結，所以他的任務只是帶領球隊爭取好成績，一切變得純粹，「要放棄我在巴黎的家人執教車路士是個艱難決定，不過因為季中上任令我的工作變得簡單且純粹，我只需要帶領操練以及場上指揮，不需要想球員買賣的事，我希望可以一直保持這種氣氛。」

性格剛烈的杜曹不論在多蒙特以及在巴黎聖日耳門都曾因為轉會問題與球隊管理層鬧不和，杜曹自己亦表示轉會窗發生的事情的確會影響工作氣氛，但他希望在車路士可以避免過去情況再出現，「我對陣容有沒有意見？當然有。但會不會因此而造成對立？不會，我希望大家能在季後坐下來討論。我希望所有事保持純粹，我喜歡這種簡單氣氛。」

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