周日曼聯在正選陣容做出10個換人調動的情況下，以1:2不敵李斯特城，提早三輪送宿敵曼城捧走英超冠軍。今場全失三分的曼聯，就令到曼城及今仗的對手李城得益，相反最大輸家似乎會是近期狀態有所好轉的利物浦。

受到此前球迷示威導致英超雙紅會延期的關係，曼聯來到季尾的賽程變特更加頻密，5日內踢3場賽事，加上周四又有一場雙紅會補賽，令領隊蘇斯克查為了保護球員必須作輪換。周二的正選陣容當中除了格連活特連續兩場踢正選之外，其餘10人也算是近期在英超賽場上的新面孔，兩名小將阿密特迪亞路及艾蘭加，艾歷拜利、雲迪碧克、桑馬達及尼曼查馬迪在今季甚少踢正選，而後防的阿歷士迪尼斯及杜安薛比亦迎來證明自己的機會。

其實相信蘇B今場已經明白到面對強敵李城，排出這個後備陣容明顯是向着一分而去，加上今場戰意十足的李城甫開賽已經不斷前場緊逼，令紅魔要過半場也出現困難。此役的正選11人當中，除了迪基亞及格連活特之外，其他人始終今季甚少上陣比賽，默契明顯看得出不足，10分鐘的失球正是因為杜安薛比與迪尼斯的一次失誤，令泰利文斯輕易在右路獲得傳中機會，從而導致失球。不過今季落後紅魔踢得特別精神亦是事實，隨即站穩陣腳並且由桑馬達一次長傳攻勢，由近期在聯賽狀態火熱的格連活特射入近6輪聯賽的第6球。

不過下半場蘇B換入卡雲尼及拉舒福特後仍然未見成效，就隨即被李城改變2:1的比分，最終曼聯無法平反敗局，被李城成功在這場關鍵戰中全取三分。今場留力的曼聯整場比賽佔下風，全失三分亦算合理，雖然球隊無法延遲同市宿敵曼城提前封王，但是蘇B至少令一眾主力獲得休息機會，對接下來的雙紅會或是月尾的歐霸盃決賽也是一件好事，始終5日內要踢3場賽事對球員的體力要求實在太大。

至於不被看好可以獲得來屆歐聯資格的李城，其實本來在最後三輪聯賽取得7分的話，就可以肯定獲得歐聯席位。今仗面對輪換的紅魔成功全取三分，就將爭四的主動權仍然保在自己的手中，只要接下來兩場取得1勝1和的話就必定可晉身下季歐聯，即使最後兩輪對手為倫敦雙雄車路士及熱刺，要搶分有一定難度，但至少現時李城不必看對手臉色去做人，球隊的壓力相對較少。反觀不容有失的利物浦剩餘幾輪賽事的對手較弱，惟下輪同樣要造訪奧脫福球場面對全力出擊的曼聯，失分機會不少。

文：王杰

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