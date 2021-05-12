前利物浦名將謝拉特，今季成功帶領蘇超球隊格拉斯哥流浪，推倒了些路迪9連霸的王朝奪冠，他透露自己之所以獲得今日的成就，全賴昔日的「仇人」前曼聯傳奇領隊費格遜爵士（費Sir）的指導，更大讚費Sir不計前嫌非常大方。

謝拉特執教格流的第三季就帶領球隊重奪失落10年的蘇超冠軍，這位前利物浦隊長周三獲頒蘇格蘭FWA年度最佳領隊一獎時透露，自己今日的成就其實是拜費格遜所賜：「我告訴大家一個小秘密，其實我和費Sir聯絡過好幾次，他給我許多有用的意見。」

本月尾將41歲的謝拉特，近日受訪時透露了與79歲費Sir的秘密關係：「我告訴你一個小秘密，我與他進行過數次交流。自從我掛靴後，我們放下了球會恩怨，他給我時間致電給他詢問一些東西，以及關於管理格流的事情。」

謝拉特和費格遜過去分別以利物浦球員和曼聯領隊的身份，在球場上交手接近15年，不過謝拉特表示，兩人先後離開所屬的球隊後，已經再沒有「隔夜仇」：「當我結束球員生涯後，我們已經把昔日的仇恨放在一傍，費Sir有好幾次都抽空接聽我的電話，為我解答在格流領軍所遇到的問題。」

謝拉特更大讚費格遜是一位大方的前輩：「和他通話時的感覺很美妙，我知道他其實沒有必要為我這樣做，尤其是我們以前曾經是敵人，我認為這顯示出他不單是一位傳奇領隊，而且還是一個大方的人，我很期待將來有機會跟他見面，大家喝杯咖啡慢慢詳談。」

事實上，費格遜爵士早前接受英國《衞報》訪問時，亦曾大讚謝拉特：「他做得很好，不論是在場上或場下，他在記者會上亦表現很好，既冷酷又冷靜。」

對於費Sir的讚美，謝拉特回應稱：「這是很好的讚美，我實在受寵若驚。我們曾在利物浦和曼聯兩間英國足球最大的球會中競爭，不過就算他是對手，我仍然非常尊重他，因為他是球壇的標誌，並取得最出色的成就。」

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