周二西甲爭冠三雄之一的巴塞隆拿率先出擊作客利雲特，球隊上半場已經領先兩球原以為三分輕易到手，然而下半場失3球之下，最終只能與對手賽和3:3痛失兩分。賽後教練朗奴高文表示下半場球隊出現大量失誤，半場失三球絕不是巴塞應有的水平。同時他亦指經歷今仗後相信自己將遭遇更大質疑，暗示自己下季或未能保住帥位。

上周六賽和榜首馬體會後，巴塞錯失重登榜首的機會，今仗鬥已經5場未贏過的利雲特，上半場清風送爽下就以2:0領先。不過，如同早前鬥CF格蘭納達一樣，球隊領先下開始鬆懈，而且球員征戰頻頻下體能明顯已到極限，下半場出現大量傳送失誤以及防守漏洞導致連失兩球被追平。此後全場表現活躍的奧士文尼迪比利建功再度反先，但教練朗奴高文81分鐘決定換出這位法國翼鋒及全場表現落力的基沙文，隨後就再被對手扳平，其後亦難以再作反撲。

最近5場比賽，巴塞只得2勝2和1負的成績，在爭冠最後直路連失7分可說是重大打擊。教練朗奴高文亦表示自己無法理解球隊上下半場為何差距如此巨大，「我們上半場踢出節奏，而且比數上領先，但下半場我們的威力大減，而且傳送上有不少失誤，防守亦有漏洞，我不清楚自己犯了甚麼錯令我們的表現截然不同。」近期高文已經飽受各方質疑，今仗大好形勢下痛失兩分相信質疑聲音將會更大，「教練總是會受到質疑，我很清楚在下半場後肯定有更多大質疑，我們全隊也很失望，亦想知道是發生甚麼事。」

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