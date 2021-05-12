利物浦今季戰績下滑，前線三叉戟之中只得穆罕默德沙拿保持狀態，其中上季在英超攻入18球的沙迪奧文尼，至今已取得9個入球仍未破雙，如餘下4場聯賽文尼都未能取得入球，隨時創出自14年轉戰英超以來最低的入球數字，難怪就連文尼自己都揚言，今季是他職業生涯最差的球季，甚至一度以為自己吃錯東西，還是身體出現問題呢！

現年29歲的文尼接受法國傳媒訪問時表示：「這是我職業生涯最差的球季，這是我必須要承認的。如果問我為何這樣，我也想盡力為你提供答案，但我個人來說卻不知道原因。」

「不論事情好與壞，我一直都保持積極態度，我甚至進行過身體檢查，我是否吃錯東西，還是身體出現問題？但經過檢測後，發現一切正常。這令我明白到生活中是有起跌，我將會繼續努力，希望這種情況將會過去。」

文尼轉戰英超後每季入球數字

球季 效力球會 入球數字

20/21 利物浦 9球*

19/20 利物浦 18球

18/19 利物浦 22球

17/18 利物浦 10球

16/17 利物浦 13球

15/16 修咸頓 11球

14/15 修咸頓 10球

*球季尚未結束

資料來源：英超官網

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