今年復辦的香港足球明星選舉周三起開放公眾投票，同時各隊提交的候選名單亦已公佈，球迷可於即日起至本月21日於網上投票。截至周三晚七時，傑志的丹恩奴域在公眾投票遙遙領先。

香港足球明星選舉去季因疫情而停辦，今年疫情緩和，本地賽球季即將結束，足球明星選擇亦得以復辦。

今季球迷投票將佔總票數的27%，其餘分配為評審委員會（35%）、體育記者協會（10%）、足總登記傳媒（20%）和每月最有價值球員（8%），當中最高票者當選足球先生，獲最多球迷票的球員為最受球迷歡迎球星。球迷在網上投票的話，可為喜歡的球員寫下打氣說話，當中五位球迷可贏到球衣一件。

截至周三晚七時，丹恩奴域在公眾投票中遙遙領先，獲621票，傑志的另一位前鋒安永佳則有200票，已是第二高票數的前鋒，中場和後衞都傑志球員暫時領先，巴爾拿和丹尼暫分別得320和465票，門將由奧利斯得366票領先，葉鴻輝和梁興傑同得144票。

最佳年青球員方面，球迷眾多的傑志兩位球員同樣領先，何振廷和陳晉一分別得432和281票；而郭嘉諾和朱志光在最佳教練叮噹馬頭，前者暫得294票，後者得269票。

今季將不會舉行實體頒獎禮，選舉結果將於下月19日公佈。

投票網址：https://www.hkfa.com/vote

另外，足總今日公佈港超聯第三循環票價，除了涉及傑志的三場賽事外，不論爭標組還是護級組，所有賽事票價均為$80及$30，其中護級組全屬「雙料娛樂」，球迷憑一張門票可觀看兩場賽事。涉及傑志的三場賽事，票價定為$120及$50。護級組的六場賽事，每場將由香港隊主教練或其代表選出一名最佳球員，可獲$10,000獎金。原定在19日晚上8時於旺角場進行的飛馬對傑志爭標組賽事，經兩隊申請後提早於下午3時開賽，場地不變。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波