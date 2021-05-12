日本傳媒周三報道，所有參加今夏東京奧運的日本運動員和教練團成員，都在會在奧運展開前注射疫苗。

報道指將代表日本參加東京奧運的2,500名運動員和教練團成員，都會在奧運前注射疫苗，並由各運動員所屬的屬會負責注射疫苗。各人會先在五月底注射第一針疫苗，並在7月23日奧運開幕前注射第二針，以讓他們參戰前得到保障。消息曝光後，日本奧委會和東奧組委會暫時都未有作出評論。

日本政府之前一直否認，有計劃優先讓日本奧運代表注射疫苗。事實上，自疫情爆發後，日本注射疫苗的進度緩慢，目前只有醫護人員和老人家可注射疫苗。早前有調查就顯示，不少人對政府仍沒有安排普羅大眾注射疫苗感不滿，而政府亦答應會盡快讓國民集體注射疫苗。

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