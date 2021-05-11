上輪意甲作客3:0大勝祖雲達斯、成功重返前4的AC米蘭，周三作客另一支都靈都會拖連奴，目前意甲還餘下最後三輪賽事，為確保來季歐聯資格，米蘭今仗沒有失分空間，既然上場完勝都靈一哥，今場鬥實力更弱的拖連奴，米蘭讓半/一照捧上盤。（球賽編號：星期三35；now638、有線654及無綫myTV Super301台明日2:45am直播）

米蘭上場以3:0大勝祖記時防守出色，成功凍結基斯坦奴朗拿度、艾華路莫拉達等攻擊好手，先開紀錄的中場小將巴謙戴亞斯的表現亦極為出色。

雖然射手伊巴謙莫域因傷缺陣，但上場後備入替的列比錫狀態同樣極佳，轟入世界波助球隊擴大優勢。因此，今仗就算續缺伊巴，沙利麥卡斯亦要停賽，米蘭仍有列比錫、拉菲爾利亞奧等球員頂上，攻力不成問題。

拖連奴雖仍要搶分護級，但下場作客史柏斯亞的「六分波」可謂更重要，加上今場有後防大將尼高拉斯尼古路要停賽，實力削弱下難擋米蘭，客軍讓半/一照捧上盤。

同日另一支要力保前四的球隊阿特蘭大，主場迎戰身處降班區的賓尼雲圖。阿特蘭大是意甲攻力最強球隊，後者則是意甲失球第二多的弱旅，卻要為護級作客死拼搶分，料今場勢大手交易，「入球大細」[3.5球]照捧「大」。

文：尊嘉