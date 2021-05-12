兩大前英超球星奧雲和法比加斯，周二在twitter上隔空駁火，事關曾在英超攻入150球兼拿過英超神射手的奧雲，率先發表偉論，稱這個世代的人會將入球和助攻的重要性看齊，但其實10個入球才有1次是真正的助攻，認為入球總比助攻困難得多。

不料在英超交出過111次助攻、英超史上助攻榜排第二的法比加斯，就看不過眼發帖回應奧雲，稱創造助攻有時候比起射入一球困難一倍，特別是球員在中場時沒有太多空間作出最佳的決定。

最終奧雲回覆法比仔指，毫無疑問他們二人都站在彼此的對立面，奧雲稱會堅持自己的看法，但就「暗寸」地呼籲大家應盡快為比賽中交出3次助攻的人，像射入三球交出帽子戲法的人一樣，可以把皮球帶回家呢！

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