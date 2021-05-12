據西班牙《馬卡報》報道，西班牙政府周三將會正式批准曼城後衛的入籍申請，足總方面亦正等待國際足協的確認，預料這位26歲後衞可望趕及代表西班牙參加下月開幕的歐國盃。

在法國出生的拿樸迪擁有巴斯克血統，而且由2010起已經在畢爾包青年軍效力，雖然他在2011至2016年期間曾經代表過法國U21及以下梯隊作賽，不過就從未代表過大國腳披甲。法國教練迪甘斯亦曾表明，拿樸迪並不在他的計劃之中。

據報道指，西班牙教練安歷基上月曾經向足總查詢徵召拿樸迪入選的可能性，據悉拿樸迪本人較早前亦開始辦理入籍的手續，希望趕及在歐國盃前獲得徵召。

報道指，拿樸的的入籍手續相當順利，預料周三將會獲有關部門正式批准。雖然西班牙足總方面仍要等待國際足協的正式確認後才可以徵召拿樸迪，但預料不會出現任何障礙。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波