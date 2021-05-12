黃蜂周二雖有五名球員得分上雙，後備上陣的D格拉咸（Devonte’ Graham）更取得全場最多的31分進賬，但球隊於主場仍以112:117不敵有米高波特（Michael Porter Jr.）及祖傑（Nikola Jokic）各入30分的金塊，在NBA常規賽兩連敗。這場比賽，黃蜂在第三節有教練占士保里高（James Borrego）兩度領技犯而被逐，「三波」拿美路波爾（LaMelo Ball）其後則因為推開球證的手而被吹技術犯規，成為這場比賽的小插曲。

周二（香港時間周三）NBA常規賽戰果

黃蜂 112:117 金塊

活塞 100:119 木狼

塞爾特人 121:129 熱火

速龍 96:115 快艇

溜馬 103:94 76人

公牛 107:115 網隊

灰熊 133:104 小馬

註︰前者主場

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