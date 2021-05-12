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NBA速遞｜教練被逐三波推開球證手領技犯 黃蜂112:117不敵金塊

55分鐘前
拿美路波爾

黃蜂周二雖有五名球員得分上雙，後備上陣的D格拉咸（Devonte’ Graham）更取得全場最多的31分進賬，但球隊於主場仍以112:117不敵有米高波特（Michael Porter Jr.）及祖傑（Nikola Jokic）各入30分的金塊，在NBA常規賽兩連敗。這場比賽，黃蜂在第三節有教練占士保里高（James Borrego）兩度領技犯而被逐，「三波」拿美路波爾（LaMelo Ball）其後則因為推開球證的手而被吹技術犯規，成為這場比賽的小插曲。

周二（香港時間周三）NBA常規賽戰果

黃蜂　112:117　金塊

活塞　100:119　木狼

塞爾特人　121:129　熱火

速龍　96:115　快艇

溜馬　103:94　76人

公牛　107:115　網隊

灰熊　133:104　小馬

註︰前者主場

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