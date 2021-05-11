修咸頓周二在英超尾場憑傷癒復出的丹尼艾格斯梅開二度，以3:1反勝開賽2分鐘便領先的水晶宮，各項賽事五場不勝告一段落。

由於富咸周一以0:2不敵般尼後已成為今季第三支降班隊伍，賽前排在第17位的修咸頓已沒有護級壓力，而開賽僅2分鐘，水晶宮便在一次罰球攻勢中由賓迪基近射得手而領先1:0。

19分鐘，自4月21日在對熱刺之役腿筋受傷後休戰兩場復出的艾格斯，接應列特文左路傳中在禁區內轉身射入，取得個人球會生涯第100個入球，為聖人追成1:1平手。41分鐘，水晶宮錯過再度領先的機會，韋費特沙夏博得12碼，但米利禾積域操刀被費沙科士打撲出，完半場比數維持在1:1。

換邊後3分鐘，查阿當斯近門射入，修咸頓超前成2:1。戰至75分鐘，查阿當斯交出助攻，艾格斯在禁區內再入一球，聖人結果以3:1反勝水晶宮。

結束英超四輪不勝的修咸頓目前35戰得40分升上第14位，41分的水晶宮繼續排第13。

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