足總董事局將有五個席位任期在今夏屆滿，伍健與康寶駒兩位前董事，聯同莫耀強之子莫文韜等三人將參選，並為未來四年訂下四大目標，期望可以入局。

足總董事局其中五席，包括現由王威信及曾王琬琪擔任的兩席與球會有聯繫之董事及現由許國定、單日堅和邱浩波擔任的三席與球會無聯繫之董事共五席的任期會在今夏屆滿，現董事局特別顧問伍健與足總前主席兼名譽副會長康寶駒將力爭重返董事局，並聯同另外三人發參選政綱。

伍、康二人將分別出選與球會有聯繫之董事及與球會無聯繫之董事，兩人均曾任足總董事，當中康寶駒曾擔任足總主席八年。其餘三人為莫文韜、譚秉智及鄧澍焙。其中莫文韜乃標準流浪會長莫耀強之子，他將會與四川省政協委員鄧澍焙一同出選與球會無聯繫之董事；譚秉智則為天水圍飛馬主席，他將會出選與球會有聯繫之董事。

五人發表的政綱中提出四大目標，包括提升足總管治水平、嚴格執行內部審計機制、塑造「為足球服務」機構文化及加快推動「展望2025策略計劃」。

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