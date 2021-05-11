【曼聯1:1李斯特城】

15分鐘，桑馬達後場放出一記直線，阿密特迪亞路揹定後橫傳，格連活特入禁區扣過蘇恩古後右腳射遠柱得手，紅魔追成1:1平手。

【曼聯0:1李斯特城】

10分鐘，曼聯左路防守出現一次失誤，被泰利文斯在右路傳中，尾柱的勞基湯馬士球不着地射入，李城作客領先1:0。

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陣容短評：今場為曼聯5日3戰賽程的第2站賽事，賽前領隊蘇斯克查已經表明會輪換出擊，而今場對陣李城的正選陣容與上場3:1擊敗阿士東維拉一仗比較，足足作出了10個調動，小將阿密特迪亞路及艾蘭加首度於英超上陣。李城就續排出三中堅陣式，前線由伊恩拿祖及占美華迪合作攻堅。

曼聯正選陣容（4-2-3-1）

門將：迪基亞

後衞：班頓威廉斯、艾歷拜利、杜安薛比、阿歷士迪尼斯

中場：尼曼查馬迪、雲迪碧克

中場：阿密特迪亞路、桑馬達、艾蘭加

前鋒：格連活特

李斯特城正選陣容（3-4-1-2）

門將：卡斯柏舒米高

後衞：卡斯泰尼、蘇恩古、韋斯利科芬拿

中場：列卡度彭利拿、尼迪迪、泰利文斯、勞基湯馬士

中場：艾約斯佩雷斯

前鋒：伊恩拿祖、占美華迪

周二英超有場前四大戰上演，曼聯的5日3戰賽程來到第2站，主場鬥李斯特城。紅魔周日擊敗阿士東維拉後已穩奪前四，今戰或變陣出擊；仍在爭逐前四的李城沒有任何失分空間，要保住來季歐聯席位的話今場必須要全取三分。值得一提的是，假如今仗曼聯全失三分的話，他們的同市宿敵曼城亦會成功提前3輪捧走英超冠軍。

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