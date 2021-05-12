曼聯周二被到訪的李斯特城以2:1擊敗後，在榜首領先10分的曼城得以提早三輪在英超封王。曼聯領隊蘇斯克查賽後恭喜該同市宿敵，並承認他需要買人加強陣容以在來季挑戰曼城。

蘇斯克查說︰「恭喜他們，他們有一個美妙的球季，但我為我的球員而非常高興，我們與被譽為歐洲最佳球隊、領先我們的曼城鬥到最後10日。」蘇斯克查坦言，曼城定下了標準，曼聯想要到那裏但仍未到達，「現在由我們採取下一步行動，這是漫長的過程，我們知道自己想做甚麼。」蘇B在接受BT Sport訪問說︰「如果想要挑戰他們，當然我們需要強加我們的陣容。」

曼聯在正選陣容上作出了10個調動下受挫李城，其中，19歲的艾蘭加是於一隊「地標」，18歲的阿密特迪亞路則是首次任正選，但蘇B表示︰「我們射入了精采的一球，我對表現感到滿意。阿密特，非常出色，艾蘭加會記住這場比賽，我非常為他們高興。」

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