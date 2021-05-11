自從2005年美國的格拉沙家族入主曼聯後，格拉沙就一直視紅魔為搖錢樹，而且令到球會債務纍纍，導致球迷非常不滿。加上此前曼聯加入歐超聯（ESL）一事，令到紅魔球迷忍無可忍，於上周更聚集在奧脫福球場外示威。上月曾在Twitter表示正在考慮收購紅魔的愛爾蘭「串嘴格鬥王」麥基格，周一再次提起這件事，並且表明一旦成事的話，將會與球會做一番大事。

上個月麥基格突然在Twitter提起打算收購曼聯一事，引發起球迷的熱議。直至近日麥基格於Twitter發起問答的活動，有球迷再度問起麥基格是否真的會收購紅魔，麥基格就表示：「老實說，我現時正與些路迪班主Dermot Desmond談論收購股份一事。我當然有興趣在某個時間收購一支球隊。」

麥基格續指：「些路迪與曼聯也是我十分喜歡的球隊，關於這件事我持開放的態度，不過我覺得可以為這間球會做一番大事。」根據此前外國傳媒的報道，目前預計麥基格的淨資產為1.2億鎊至3億鎊之間，不過福布斯對曼聯的估值為30億鎊（約330億港元），故麥基格假如真的想收購紅魔的話，就需要更多的額外資金。

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