馬德里體育會上輪西甲作客硬撼巴塞隆拿守和0:0，在爭冠形勢上仍佔主導權，周三回到累積四連勝的萬達大都會主場迎戰皇家蘇斯達，可以看高一線，讓半/一取上盤。（球賽編號：星期三49；now632台明日4:00am直播）

西甲冠軍未定，但截至周中一輪比賽前，馬體會暫時積分上仍領先；上周在魯營悶和爭冠對手巴塞，絕對是理想賽果，甚至入球機會較巴塞還多。餘下僅剩三輪比賽，馬體會的對手中，相信最大威脅就是今場對手、聯賽排第五的皇蘇，若能通過這一關，奪冠呼聲必然高唱入雲。

以馬體會近期主場4連勝兼入10球的氣勢，今戰可看高一線。除中場湯馬士林馬要缺陣，蘇亞雷斯、安祖哥利亞、恩歷克卡拉斯高與馬高斯洛蘭迪等進攻球員都可候命，當中哥利亞與卡拉斯高近期狀態都「弗」，入球有保證。皇蘇近況不俗，但實力不及馬體會，而對上六季造訪此地，有五次都敗走，相信這次也難擋為爭冠要拼搏的馬體會。

同日，爭冠未絕望的四哥西維爾，坐陣地頭迎戰近6場作客錄得5場敗仗的華倫西亞，信西維爾可順利勝出，繼續向馬體會等列強施加壓力，但不妨敲「讓球主客和」[-1]「和」，皆因西維爾近期多小勝。（球賽編號：星期三16；now632台明日1:00am直播）

文：盧卡東尼