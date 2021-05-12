隨着在英超積分榜排第二的曼聯周二以1:2不敵李斯特城，榜首的曼城在尚餘三輪比賽下已領先10分，得以提早穩奪英超冠軍，四年內第三度在聯賽封王，執教藍月五年的領隊哥迪奧拿不諱言，這是贏得最艱難的一次。

50歲的哥迪奧拿在曼城肯定提早三輪封王後表示︰「這個球季以及英超冠軍與別不同。這是最艱難的一次，我們會一直記得我們今季奪冠的方式。我為身為這支球隊以及這些球員的領隊而自豪。」

哥迪奧拿又稱︰「他們如此特別。在我們面對的限制和困難之下熬過這個球季，展示我們的穩定性是很了不起。每一日，他們都為成功而努力，一直嘗試變得更好，他們是如此、如此的堅毅。」

根據Opta的數據，曼城是英超史上聖誕節排名最低的冠軍球隊，該隊在聖誕時排名第八，在英格蘭頂級聯賽史上則僅次於1981/82球季的利物浦，紅軍該季在聖誕節是排名第12。

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