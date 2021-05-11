曼城近十年贏得英超冠軍，功臣都離不開阿古路、史達寧、奇雲迪布尼等人，然而今季3人都有各自問題，其中與曼城合約季尾到期的阿古路，已被主帥哥迪奧拿徹底棄用，翼鋒史達寧入球率亦大幅下滑，下半季淪為後備，奇雲迪布尼季中更一度受傷。結果哥帥將球隊戰術由以往注重進攻改為防守，多名守將如魯賓戴亞斯、史東斯及祖奧簡斯路都有好表現，中場根度簡及菲爾科頓更成為曼城的奪冠奇兵，前者在迪布尼受傷時擔任進攻新核，後者在季尾則取代了史達寧的正選位置。

曼城奪冠5大奇兵

1 中堅：魯賓戴亞斯

季初曼城防線不穩，當中第二場聯賽遭李斯特城5度破門輸2:5，結果哥帥急急以6,100萬鎊從賓菲加簽入魯賓戴亞斯，結果這名23歲葡萄牙中堅迅速成為防線重心，解圍次數屬隊內第一、觸球次數屬隊內第二之外，傳球次數更排在英超第一！定海神針的表現，令人開始忘記前曼城隊長高柏尼，是曼城今季暫時成為英超失球最少球隊的頭號功臣，亦將會是該隊未來十年的防線悍將。

2 中堅：史東斯

除了魯賓戴亞斯之外，今季另一表現出色的守將，不得不值及「鹹魚翻生」的史東斯，這名26歲的英格蘭中堅近年受傷患困擾狀態飄忽，然而自11月尾重返正選陣容後，多次與魯賓戴亞斯組成的中堅組合力保不失，最終成功力壓拿樸迪成為曼城的主力中堅，更因此獲得重新入選英格蘭國家隊的機會，大有機會參戰今夏的歐國盃決賽周。

3 左閘：祖奧簡斯路

曼城除了一對中堅今季表現出色外，左閘位終於亦找到最佳人選，事關藍月以往曾起用過多名球員，包括班捷文文迪、辛真高，甚至已離隊的丹尼路雷斯、安祖利奴、戴爾夫等，都沒有球員如今季祖奧簡斯路般能攻能守表現穩定，特別是這名阿根廷守衞傳球技術及腳下功夫上佳，球隊進攻時曾被哥帥安排在中場位置發動攻勢，成為曼城額外的較炮手，在英超傳球及觸球均排在全隊第三，令曼城進攻更添火力。更重要是簡斯路亦能勝任右閘位置，下半季辛真高表現回勇，簡斯路可讓路移向右路頂替基爾獲加，表現一樣出色。

4 中場：根度簡

德國中場根度簡以往給人守強於攻的印象，然而在季中曼城進攻核心奇雲迪布尼受傷後，根度簡被哥帥安排推上前線，擔任球隊的進攻核心，結果30歲的他亦不負所託迎來大爆發，職業生涯入球數字首次達雙位數，目前更以12個英超入球，成為曼城首席射手，更當選英超一月及二月的每月最佳球員，是曼城季中連勝躍升榜首的頭號功臣。雖然在迪布尼復出後，根度簡在場上的位置移後，但他的進攻能力被徹底解放後，已經與迪布尼組成「組織雙核」，對手亦不敢再看輕他的入球能力。

5 中場：菲爾科頓

今季曼城一眾前鋒各有隱憂，其中阿古路即將33歲已被哥帥完全棄用，另一前鋒加比爾捷西斯把握力弱的問題仍未解決難當大任，史達寧今季入球率亦大幅下滑，由上季新高的20個英超入球急降至目前只入9球，季中更錄得多場食白果，最終哥帥在下半場改用新秀菲爾科頓，取代史達寧的位置。結果這名20歲新星成功上位，至今各項賽事已攻入14球，當中包括7個英超入球，在早前歐聯八強淘汰多蒙特的兩回合都有入球，亦是曼城下半季獲得好成績的奇兵之一。在曼城陣中越來越重要的科頓，甚至被視為「未來球王」，可以預計日漸成熟的科頓，下季將是曼城力爭衞冕的重要棋子。

文：尊嘉

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