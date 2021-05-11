哥迪奧拿領曼城近4年3奪英超，目前這套陣容在整個聯賽當然是數一數二。不過，隊史最偉大射手阿古路完季後自由身離隊，而今季也一直在關鍵大戰沿用無鋒陣，不論哥帥日後的排陣是否需要一位正宗箭頭打正選，增補鋒線也是必然，至少擁有一位可靠的鋒線殺手，在緊急時刻也必能派上用場。

阿古路今季因傷問題，缺席了球隊大部份賽事，而他也已宣佈下季會告別這間效力了10年的球會。這位阿根廷前鋒離開後，曼城前線只剩加比爾捷西斯這位正前鋒，但「耶穌仔」在英超打滾了4年半，仍然不見有太大進步，尤其大戰例牌腳軟，被不少名宿批評他的觸覺及位置感甚差。曼城下季要繼續應付繁忙賽程，想強化進攻，就一定要引入高質前鋒，只是早前被問到今夏會否簽新前鋒，哥帥直言暫時不回答，要與球會高層慢慢商討，且看傳聞中如艾寧夏蘭特或盧卡古等，會否夏天入「城」。

除了前鋒，中場中路也是曼城需要補充兵源的位置。另一中場老將費蘭甸奴與阿古路一樣，同樣今夏約滿，雖然有傳球會因歐聯4強次回合派他踢正選表現突出，有意再與他續約多1年，但目前仍未有答案。假如他離開，藍月亮之後在這個位置就只剩下洛迪卡斯簡迪一人，根度簡、奇雲迪布尼甚至貝拿度施華都不是這個角色的適合人選，因此需要再簽球員來作輪換。

比較不用哥帥擔憂可能就是後防線，皆因這幾年一直不太滿意的左路防守，但祖奧簡斯路與辛真高今季都踢得對辦，哥帥有足夠人選作替換，反而已經淪為第3人選的班捷文文迪，可能要離隊他投。

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