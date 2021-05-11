曼城今季英超封王過程低開高走，季初試過跌出聯賽榜前半版，轉捩點是從去年12月開始，取得各項賽事21連勝，自此遠遠拋離其他對手一直坐穩榜首，雖然在上周六意外地在主場不敵車路士未能在主場確定封王，但最終仍能完成目標，4年內第3度奪得英超冠軍，也是球會自12年首奪英超起，10年內第5次稱霸聯賽。

曼城上季被利物浦拋離18分衞冕夢碎，夏天花了1.3億鎊左右簽入費倫托利斯、尼敦阿基及魯賓戴亞斯3位猛將，打算捲土重來。鑒於前一季受疫情影響下，英超結束後仍要踢歐聯，較其他球隊遲休季，因此獲准遲其他球隊一周展開今個球季，惟未知是否休息不夠充足或球隊未完全磨合，聯賽第2戰對李斯特城已嘗得首敗，更爆冷在主場遭5:2反勝，其後1個多月持續在比賽中失分，11月作客0:2不敵熱刺後，一度跌出前10，僅排第11位。

去到年尾的聖誕新年快車期間，曼城突有多名職球員感染新冠肺炎病毒，部份比賽因而改期，但新年回歸賽場後始展露霸氣，連同爆疫前勝修咸頓與紐卡素的比賽，一口氣在兩個半月內豪取聯賽15連勝，各項賽事更達21連勝，創造了英格蘭頂級球隊最長的連勝紀錄，而28場不敗也平了隊史最長的紀錄，直至3月7日主場0:2不敵排第2的同市宿敵曼聯才斷纜，但當時藉着其他球隊不斷失分，包括新年前仍列榜首爭取衞冕的利物浦，突然成績一落千丈，藍月亮已經穩坐榜首，因此就算曼市打吡落敗，仍有11分的領先優勢。

縱使曼城之後因賽程頻密下，在上周對車路士採用輪換下錄得今季第5場聯賽敗仗，但因拋離對手太遠，無阻他們提前在今個周中成功封王。論今季較令人深刻、贏得極具說服力的勝仗，必要數2月作客晏菲路以4:1大勝步入低潮的利物浦，以及隨後一輪再於主場贈熱刺3蛋，中場根度簡竟在這兩仗都梅開二度。遺憾是兩循環與曼聯對撼，竟錄得1和1負，但在英格蘭聯賽盃4強就成功淘汰對方，最終更於上月擊敗熱刺連續第4年捧得這個盃仔。

曼城2020/21球季英超十大時刻

2020年9月21日

- 延遲1周開季，首戰作客3:1輕取狼隊。

2020年9月27日

- 第2周即經歷聯賽首敗，爆冷主場2:5慘負李斯特城。

2020年11月21日

- 作客0:2不敵熱刺後滑落至聯賽榜第11位，第3周後最低排名。

2020年12月26日

- 主場2:0勝紐卡素後，因隊內爆疫要停戰1周。

2021年1月26日

- 作客大勝西布朗5:0，超越曼聯今季首上榜首。

2021年2月7日

- 作客4:1大勝上季冠軍利物浦，18年來首次在晏菲路取勝。

2021年2月13日

- 3:0大勝熱刺創119年紀錄，首次聯賽主場6連勝兼不失球。

2021年2月17日

- 作客3:1破愛華頓，成英頂級聯賽首支從元旦日錄得10連勝的球隊。

2021年3月7日

- 主場0:2負曼聯，21連勝兼28場不敗走勢斷纜。

2021年5月11日

- 排第2的曼聯周二爆冷不敵李斯特城，積分上已無法再追上，曼城提前奪冠。

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