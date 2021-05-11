哥迪奧拿帶領曼城短短5年，第3次在英超封王，也是他領軍生涯的第31項錦標。執起教鞭至今快將13年，但收穫的冠軍獎盃是將任教年期調轉來寫，就算他不是最多錦標的教頭，卻是用最短時間達到此成就之人。

在足球歷史中，曼聯傳奇領隊費格遜是奪標次數最多的教頭，但用了39年收穫49座冠軍，第2位的是羅馬尼亞著名老帥盧錫斯古，領軍40年奪得33座錦標，但哥迪奧拿明顯比他們掌軍時間短，就已經升上這個榜單的第3位。若以執教過的3間球會來計算，他在母會巴塞隆拿奪得的榮譽最多，總共13座冠軍，當中有兩座還是歐聯，而在拜仁慕尼黑則最少，但也有7項錦標，而且值得留意是只執教了3個球季。

說哥迪奧拿是當今世界球壇最佳主帥，一點不為過。他的執教功力、戰術修養以至對足球的投入程度，備受大眾認同，更重要是他從不故步自封，總是因應環境需要而作出個人足球哲學上的調整，甚至每每帶出新的戰術潮流，巴塞時代的Tiki-Taka固然是他的代表作，但後來轉教拜仁和曼城，也不時為自己的攻守套路帶來更多變化，而且每季都作微調，在不同的陣式及鋪排，尋求更完美的進步。

當然，成功需要成績來印證，31座錦標就是對他能力的肯定。或許有人認為哥帥很懂得選球隊，不管巴塞、拜仁至現時的曼城，都有充裕的資金讓他建造自己滿意的陣容，來詮釋他的足球理念。不過在五大聯賽，獎盃要長捧長有，絕對不是必然，尤其現時身處的英超競爭激烈，單是能夠連續4年稱霸英格蘭聯賽盃，已經難以想像。

哥迪奧拿31項錦標全紀錄

巴塞隆拿

3座西甲（2008/09、2009/10、2010/11）

2座西盃（2008/09、2011/12）

3座西超盃（2009、2010、2011）

2座歐聯（2008/09、2010/11）

2座歐超盃（2009、2011）

2座世冠盃（2009、2011）

拜仁慕尼黑

3座德甲（2013/14、2014/15、2015/16）

2座德盃（2013/14、2015/16）

1座歐超盃（2013）

1座世冠盃（2013）

曼城

3座英超（2017/18、2018/19、2020/21）

1座英足盃（2018/19）

4座英聯盃（2017/18、2018/19、2019/20、2020/21）

2座社區盾（2018、2019）

足球史上奪冠教頭排行榜

教練 冠軍獎盃

1.費格遜 49座

2.盧錫斯古 33座

3.哥迪奧拿 31座

4.盧班諾夫斯基 30座

5.史高拉利 26座

6.祖克史甸 26座

7.摩連奴 25座

資料來源：ESPN

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