據西班牙傳媒報道，曼城年輕中堅艾利加西亞有望在歐聯決賽賽後，宣佈正式重返母會巴塞隆拿效力，雙方簽約5年。

艾利加西亞是從巴塞青訓出身，再轉投曼城青年軍並獲一隊上陣機會；今年1月已傳他無限接近返回西甲征戰，可惜最終交易失敗。現有西班牙記者透露，季尾約滿曼城的艾利加西亞，已與巴塞簽下預約合同，答應會效力到2026年，而且有機會在曼城踢完歐聯決賽，即完成今個球季所有賽事後，宣佈正式離隊。

年僅20歲的加西亞，在哥迪奧拿麾下未受重用，是隊內中堅的第4至第5選擇，今季在各項賽事僅踢了10場比賽。

另一方面，有指巴塞已經和美斯就續約問題展開正式談判，據悉球會方面雖然未就薪酬等方面的升幅向這位球星報價，但決定給予對方一紙終身合約，也就是說即使美斯退役，仍可留在球會工作，而種種迹象顯示，在拿樸達重返會長一職後，美斯傾向留隊多於離隊。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波