日職次席球隊名古屋鯨魚終於重回勝軌兼重拾穩陣踢法，在周三聯賽迎戰近況冒升的鹿島鹿角時，相信入球仍然不會多，信數據的話不妨取中位數為[2/2.5球]的入球開「細」。（球賽編號：星期三3；有線661台今日6:00pm直播）

上季聯賽季軍鯨魚今季一直穩中求勝，頭10場聯賽保持不敗之餘，更曾造出九場不失球的日職紀錄。可惜早前鯨魚連續兩場鬥榜首的川崎前鋒皆敗，兼共失七球，幸好鯨魚球員並沒因此輸掉信心，迅速收拾心情，並在上場聯賽以1:0小勝大阪櫻花，後防回復穩健。

前鋒攻力特強吼「大」

在周三迎鹿島鹿角時，鯨魚主力如前鋒馬迪奧斯杜斯山度士、中場稻垣祥及後衞丸山祐市等都可候命，無懼近況回升、近6場聯賽4勝2和的鹿角。由於鯨魚近5次與鹿角交手有4次的總入球都在2球或以下（見附表1），加上前者今季15場聯賽有9場都開[2.5球]「細」，今役「細」可取。

至於榜首川崎前鋒今季攻力冠絕日職，15場共入了39球，攻擊主力如前鋒李安度達美奧及中場家長昭博等腳風都甚順，在周三迎戰尾二的仙台維加泰時入球必多，今役宜取中位數為[3/3.5]球的「大」。

飛腳轉勢博0:0

反而之前幾季一向入球多的大阪飛腳今季卻轉勢，目前僅排尾三之餘，今季9場聯賽更只合共入了2球，一對前鋒宇佐美貴史及李安度彭利拿都腳頭無靈，而且飛腳今季更沒有一場聯賽的總入球超過三球，在周三迎戰今季14仗日職有6次打和、暫成和波王之一的廣島三箭時，除了和波可吼之餘，合心水更不妨博2隊打和0:0，因為飛腳今季4場和波中就有3場打和0:0（見附表2），三箭今季亦有3場比賽打和0:0。

文：數人