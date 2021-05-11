曼城今季英超提早封王，更以5次追平車路士所奪英超錦標的次數並列為英超第二奪冠次數多的球隊，當中全數更是在這10年間，可見曼城在這個「10年代」的盛世崛起。

曼城今季贏得球會第五座的英超錦標，雖不能在車路士面前追平他們的封王次數，但藉次席的曼聯周二落敗，現時已和車仔平起平坐，同以5次並列贏英超第二多的球隊。自1992年英超創立至今，曼聯共贏得13次為奪冠次數最多的球隊，曼城要追趕同市宿敵這個紀錄，亦需要多幾年的時間。

不過，曼城近10年的確是英超最強勢的球隊，當中贏過5次聯賽冠軍為英超最多，五次的冠軍都是在「2010年代」起獲得。11/12球季煞科日，曼城憑阿古路的壓哨入球，助「藍月」以得失球差壓過紅魔，贏下球會首座英超冠軍，亦為曼城的盛世展開序幕。曼城的5座英超錦標更由3名不同領隊所贏得，包括文仙尼、「智利工程師」比歷連尼和哥迪奧拿，當中哥帥贏下當中三座，除了今季外，更在17/18和18/19連續兩季在英超封王。

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