【體壇損失】1986年贏得香港亞運第1金的保齡球名將車菊紅周一清晨因病離世，終年69歲。除屢獲殊榮外，她生前曾炮轟香港保齡球總會黑箱作業，又不時就體育議題及運動員權益發聲，敢言作風同樣教人難忘。

車菊紅生於1952年，她於70年代學習保齡球。1978年曼谷亞運首次將保齡球列入比賽項目，車夥拍現任香港保齡球總會（保總）主席劉掌珠及莊念慈出戰女子三人賽，奪銅而回，自己亦於女單贏得季軍。1986年漢城亞運，車菊紅於女單賽事打出1,165分，勇奪香港首面亞運金牌，轟動一時。可惜及後因長年訓練及征戰令膝頭及肩膀頻頻受傷，又因長期吸煙致免疫系統失調，類風濕指數超標，終在1996年退役。

敢於發聲反對女兒接棒

退役後，車菊紅一度加入保齡球總會栽培新晉保齡球手，最後卻主動請辭。車菊紅在2007年接受《壹週刊》訪問時道出當年辭職真相，並批評保總欠透明度，淪為主席一家的「搵錢場所」。她曾去信特首，又投訴至時任港協暨奧委會會長霍震霆，最終不獲理會，只好憤然離職。即使女兒遺傳其保齡球天份，但車菊紅仍明言大力反對女兒接棒。雖然她及後未再有回歸球壇，但其敢言作風依舊，不時就香港申辦亞運、協辦京奧馬術項目等體壇事發聲，又曾炮轟香港運動員資助不足欠出路，敢於為運動員爭取權益。2008年京奧聖火傳遞到港，作為「亞運第一金」的車菊紅卻落選火炬手，不少人為她不值，車當時笑言自己「亞運金牌不夠資格」。她早年不時出席公開活動，但自2010年後就甚少公開露面。

胡兆康：更多人認識保齡

昨日凌晨網上傳出車菊紅死訊，劉掌珠回覆本報確認，表示車患病已久，昨日清晨去世。她形容車菊紅歷史性奪金乃香港體育界一大里程碑，遺憾當年港英政府不重視體育發展，「英國政府不太注重體育，不似現時會獲頒勳章及銅紫荊星章。她當年贏金牌對推動保齡球幫助當然大，是香港體育界很緊要的里程碑，亦是很大鼓舞，尤其是保齡。」港將胡兆康對香港痛失這位殿堂級名將深表遺憾及可惜，形容她與許長國等前輩樹立眾多豐功偉績令保齡球登上精英運動舞台，貢獻甚大，「更多人認識保齡球，才有像我這一代的人出現。」

香港保齡球總會發聲明，指車菊紅退役後積極推動香港保齡球運動，「致力關注精英運動員發展」，對其離世表示沉痛哀悼。民政事務局亦在昨午發文，對車菊紅離世深切哀悼。局長徐英偉指她是香港體壇的先鋒人物，「屢次創出驕人成績，成為後輩典範，貢獻宏大」，形容其離世是香港體壇的一大損失，將會永遠懷念她。

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